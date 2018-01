Due tartarughe Caretta caretta saranno liberate a Seccagrande

Verranno liberate due tartarughe Caretta caretta, il prossimo lunedì 22 gennaio, a Seccagrande. Lo rende noto il vice sindaco di Ribera Nicola Inglese che ha organizzato l’evento, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo.

Le tartarughe marine, che sono ospiti dell’istituto dal 13 novembre, sono state recuperate, operate e curate dall’ente di ricerca palermitano e verranno liberate in mare aperto. I cetacei, di 12 e di 21 chili, sono due femmine, di cui una giovane, circa 20 anni, e una adulta, entrambe recuperate con un amo in esofago.

La manifestazione si svolgerà, dalle 9, con la presenza delle classi quarte dell’istituto comprensivo “Don Bosco” di Ribera, i quali entreranno in contatto con la realtà importante dell’istituto zooprofilattico, che è centro di riferimento regionale e nazionale per il benessere delle tartarughe e mammiferi marini. Queste tartarughe potrebbero ritornare sulle spiagge agrigentine, a giugno, per deporre le uova.