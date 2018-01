Sunbreak di Mtv, a Malta anche l'agrigentino Marco Catalano

L’agrigentino Marco Catalano sarà la “voce” del Sunbreak Malta, club Mtv. Dal 28 aprile al primo maggio, il vocalist ed organizzatore di eventi è pronto a fare divertire gli studenti di ogni dove. L’evento sarà trasmesso anche da Mtv. “E’ un grande onore per me, approdare all’estero e portare il nome della mia città - ha detto Marco Catalano - della nostra provincia e principalmente della nostra Sicilia in un festival firmato Mtv”.