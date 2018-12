Lo studio della Costituzione, dell'eguaglianza e dell'educazione alla legalità: nuova raccolta di firme

A fine novembre, la raccolta di firme era stata fatta a Porta di Ponte. Adesso, è nuovamente in corso al viale Della Vittoria. L'amministrazione comunale di Agrigento continua a promuovere l'iniziativa "Firma la legge" per introdurre l'Educazione alla Cittadinanza come materia autonoma nelle scuole. L'iniziativa popolare, promossa dall'Anci, l'associazione dei Comuni italiani, prevede lo studio della Costituzione, lo studio dei principi di eguaglianza e l'educazione alla legalità, al rispetto dell'altro, l'educazione ambientale, digitale e alimentare.