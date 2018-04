Giardino Botanico, studenti del "Garibaldi" in visita all'Eco Museo

Gli studenti del plesso "Garibaldi" hanno fatto visita d’istruzione all'Eco Museo del Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Gli alunni delle prime classi A e B sono stati accompagnati dalle insegnati Emiliana Cacciatore e Adalgisa Patti.

Sono stati accolti dal personale dell'ex Provincia nella Sala “Aldo Moro” per il consueto saluto di benvenuto ed un primo briefing sulla storia del Giardino. Successivamente, gli alunni, guidati da alcuni esperti, hanno visitato il Giardino Botanico nel quale sono presenti circa ventimila piante riferibili ad oltre 300 colture ed essenze diverse, espressioni tipiche della macchia mediterranea.

Oltre al citato inestimabile patrimonio vegetale sono inoltre presenti pregevoli testimonianze archeologiche, quali ipogei e caverne naturali visitabili, reperti fossili, e fenomeni calcarenitici di suggestiva bellezza.

All' interno del Giardino vi sono inoltre una serie di "terrazze" che sorgono su banchi in tufo, offrendo ai visitatori un'ineguagliabile vista su tutta la Valle dei Templi. Gli alunni hanno visitato, anche, l' erbario", con diverse centinaia di essenze erbacee essiccate e catalogate, di cui alcune risalenti al XIX secolo.

Il Giardino dispone di una fitta rete di sentieri, muniti di segnaletica descrittiva delle diverse colture vegetali, che lo rendono piacevolmente fruibile ai visitatori.

Il Giardino Botanico, inoltre, fa parte dell'Ecomuseo del Libero Consorzio che riunisce tutti i beni dell'ex Provincia il cui comune denominatore è il XIX secolo inserendoli al meglio in una rete di strutture, attività, laboratori ed eventi distribuiti sul territorio. Un progetto questo che rafforza il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-civili delle comunità. L'Ecomuseo istituito dal Libero Consorzio è il primo in Sicilia costituito esclusivamente da un Ente pubblico. Il termine indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione. Questa mattina le visite sono proseguite con gli alunni delle classi prime A, B e C del plesso “Lauricella”.