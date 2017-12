Alternanza scuola-lavoro, studenti di Palma negli uffici di Girgenti Acque

Si è concluso il percorso di alternanza scuola-lavoro svolto dagli alunni dell'istituto ad indirizzo informatico “G. B. Odierna" di Palma di Montechiaro”, negli uffici di Girgenti Acque, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ufficio scolastico regionale. I ragazzi coinvolti, hanno arricchito il proprio bagaglio esperienziale e culturale anche attraverso l’utilizzo di specifici strumenti e processi gestionali utilizzati quotidianamente dalla società per erogare il servizio idrico integrato nei comuni gestiti.

"Il percorso coincide esattamente con i principi aziendali di Girgenti Acque - si legge in una nota della società - una crescita professionale fondata sull'apprendimento e la consapevolezza del sapere, e saper fare. Il progetto avviato con l’Ufficio scolastico regionale, favorisce l’alternanza scuola-lavoro intesa proprio come progetto formativo per le scuole, volendo contribuire concretamente, e di conseguenza favorire, lo sviluppo del sistema educativo e formativo degli studenti del territorio, diffondendo conoscenze e competenze nell'ambito di un’azienda molto articolata come Girgenti Acque".