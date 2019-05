Musumeci incontra il presidente della Cmc: "I fondi per completare le opere ci sono"

"La Cmc per noi significa 93 chilometri di strade da finire in Sicilia e 330 persone che lavorano nei cantieri dell'isola. I fondi per completare le opere ci sono. Per questi motivi credo sia utile trovarci attorno a un tavolo, a Palermo, con l'Anas e la Cmc. Se poi si volesse aggiungere il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sarebbe, finalmente, un bel segnale per i siciliani". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando l’incontro avuto oggi a Roma con il presidente della Cmc di Ravenna, Alfredo Fioretti.

La riunione, svoltasi in un contesto di cordialità e collaborazione, si è conclusa positivamente con il reciproco impegno a proseguire il dialogo costruttivo volto a portare a termine tutti i lavori che sono in stato di avanzamento, considerando la complessa situazione normativa e regolatoria che tende a rallentare il processo di realizzazione dei progetti. Le parti hanno convenuto di aggiornarsi nei prossimi giorni a Palermo, presso la sede della Regione, in un tavolo allargato anche agli altri interlocutori, per individuare un percorso comune e condiviso finalizzato alla soluzione delle questioni aperte e alla prosecuzione e consegna, nei tempi fissati, dei lavori attualmente in corso nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini siciliani.