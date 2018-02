Bivio Tamburello - Bivona, aggiudicato l'appalto: si va verso la riapertura

Riapre il bivio Tamburello – Bivona- Il tratto di stradale, è stato chiuso a causa di alcune frane. L’ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato l’appalto per la “Procedura Aperta - Frane del corpo stradale della S.P. n.34 Bivio Tamburello-Bivona al Km 1+600, 7+600, 11+700 e 11+900”, dell’importo di 709.772,37 euro, alla quale hanno partecipato ben 310 imprese.

Ancora in corso, invece, le procedure di gara per la manutenzione di alcuni edifici scolastici, mentre il calendario delle gare d’appalto per la viabilità interna fissa per le ore 12.00 del prossimo 27 febbraio il termine di presentazione delle offerte per la "Procedura Aperta - Lavori di intervento urgente per il ripristino della transitabilità veicolare sulla S.P. n. 20 Stazione Acquaviva - Casteltermini - S.Biagio Platani”, dell’importo complessivo di 770.000,00 euro. Dovranno invece essere presentate entro le ore 12.00 del 23 febbraio prossimo le offerte per i “Lavori per la demolizione di alcuni edifici, pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 4 febbraio 2015 lungo la Via Vanella ed a Valle del Centro abitato nel Comune di Naro”, dell’importo di 175.847,92 euro, che l’Ufficio Gare del Libero Consorzio effettuerà in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), che obbliga i Comuni non capoluogo alla convenzione con l’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale per l’affidamento di beni e servizi.