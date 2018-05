Strade provinciali, arriva l'ok per la riapertura del tratto: Cammarata - ponte Giuri

Si va verso la riapertura del tratto B della strada Provinciale n. 24 Cammarata-Cammarata Scalo (Ponte Giuri), chiuso dal 2013 con ordinanza del Settore Infrastrutture Stradali a causa di diverse frane e dissesti. L'ufficio gare del Libero Consorzio comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato l'appalto dell'importo complessivo di 846.834,43 euro per l'eliminazione di tutte le condizioni di pericolo che impedivano la riapertura al transito di questo importante collegamento tra i comuni dell'area montana e la stazione ferroviaria di Cammarata.

La commissione di gara presieduta da Fabrizio Caruana ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa Ediltecnica costruzioni con sede a San Cataldo (CL) che ha effettuato il ribasso non anomalo del 34,3109 per cento sull'importo soggetto a ribasso di 821.429,40 euro, per un importo netto di 539.589,58 euro, ai quali vanno aggiunti 25.405,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale netto di 564.994,61 euro più Iva). Seconda in graduatoria l'impresa Alak Srl di Brolo (ME), che ha offerto il ribasso del 34,2888

Il progetto elaborato dai tecnici del settore Infrastrutture Stradali prevede la sistemazione delle frane con paratie, drenaggi, gabbionate, realizzazione di cunette per lo smaltimento delle acque meteoriche e installazione di nuova segnaletica e barriere di protezione. Il contratto con l'impresa aggiudicataria verrà stipulato a conclusione dell'iter amministrativo.

"Prosegue - riferiscono da Libero Consorzio - dunque l'impegno del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento della rete viaria interna. Ricordiamo che nei giorni scorsi sono state aggiudicate altre due gare, relative ai lavori per la sistemazione dei tratti dissestati della SP n. 26 B tratto SS 189-San Giovanni Gemini (appalto dell'importo di 239.359,00 euro) e ai lavori per il ripristino del transito sulla S.P. n. 20 Stazione Acquaviva-Casteltermini-San Biagio Platani (importo complessivo di 770.000,00 euro)".