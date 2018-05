Strada fra San Giovanni Gemini e la statale 189 interrotta, firmato il contratto d'appalto

E' stato firmato il contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori urgenti per la sostituzione dei giunti da ponte sulla strada provinciale Nc n. 25 San Giovanni Gemini-Bivio statale 189-Mussomeli, attualmente interrotta.

E sempre stamani, i tecnici del settore Infrastrutture Stradali e dell'impresa hanno effettuato un primo sopralluogo sul tracciato interrotto da tempo in modo da iniziare le operazioni di sostituzione dei giunti subito dopo la consegna dei lavori, per i quali il Libero consorzio aveva stanziato la somma complessiva di 469.380,46 euro.

E' un impegno continuo, quello del Libero consorzio, su tutti i comparti della viabilità interna sui quali, finalmente, dopo tanti anni, sono stati messi a disposizione i finanziamenti di Stato e Regione per i progetti esecutivi redatti dai tecnici del settore Infrastrutture Stradali. Ieri, infatti, è iniziata anche la gara d'appalto relativa ai “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla provinciale NC n. 3 Cottonaro-Lavanche per frane dal chilometro 1+600 al chilometro 7+900”, dell'importo complessivo di 1.100.000,000 euro, mentre ammonta a ben 3.000.000,00 di euro l'importo della gara per i “Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle interne e sua messa in sicurezza - comparto Cammarata - Santo Stefano Quisquina - Bivona - Alessandria della Rocca - Cianciana - Cattolica Eraclea”, gestita dall'Urega.