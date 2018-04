Statale 640, è in arrivo la segnaletica che indica l'uscita per Racalmuto

Verrà inserita l'indicazione sull'uscita per Racalmuto. E' stato deciso dopo un sopralluogo, fatto dall'Anas, per integrare la segnaletica stradale al bivio Aquilata, lungo la statale 640.

Dopo il raddoppio della Agrigento-Caltanissetta e la chiusura del cantiere, all'altezza del bivio Aquilata non è stata inserita l'indicazione stradale che contrassegna la direzione da prendere per imboccare la strada provinciale per Racalmuto. Del caso si è anche occupato il consigliere comunale Giuseppe Guagliano. Il bivio Aquilata indica le uscite per Naro e Castrofilippo, ma non quella per Racalmuto. "Di fatto - ha spiegato il sindaco Messana - il traffico in entrata proveniente da Caltanissetta viene concentrato sul bivio di contrada Zaccanello. Il Rup dei lavori, Silvio Canalella, ha comunicato che l’Anas nel giro di pochi giorni inserirà - ha annunciato il sindaco - anche l’uscita per Racalmuto".

