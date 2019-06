Carabinieri, inaugurata una "Stanza dei colori" per le vittime di violenza

Una "Stanza dei colori”, per le audizioni protette è stata inaugurata all'interno della caserma dei carabinieri di Sciacca. Il progetto portato a termine, è frutto di una forte sensibilità dell’Istituzione verso i fenomeni di violenza di genere e nei confronti delle categorie di persone appartenenti alle cosiddette 'fasce deboli'. Durante la cerimonia, alla presenza del presidente del tribunale di Sciacca, del procuratore della Repubblica Roberta Buzzolani, del sindaco Valenti e del direttore dell'Asp di Agrigento, s'è proceduto al taglio del nastro.

La stanza è stata realizzata secondo le più moderne ed aggiornate linee guida in materia di ascolto di persone oggetto di violenze, con un’attenzione specifica rivolta ai bambini. Non è un normale ufficio di ricezione denunce ma, bensì, è articolata su due locali. Il primo, colorato a misura di bimbo, con un piccolo reparto giochi, un tavolino e delle sedie adatte ai più piccoli, ove gli stessi potranno sentirsi a loro agio, evitando i timori che potrebbero subentrare all’interno di un classico ufficio di una caserma. Il secondo locale, è una camera dotata delle più recenti attrezzature tecniche per l’ascolto protetto delle vittime. All'inaugurazione era presente anche il direttore dell'Asp di Agrigento.

Alla realizzazione della stanza dei colori ha collaborato il “Club Inner Wheel” di Sciacca, mentre il Liceo Artistico “Bonachia” ha collaborato per rendere i locali più accoglienti. Si tratta, al momento, dell'unico punto di ascolto protetto presente nell’intero circondario del tribunale di Sciacca. .