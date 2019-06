Comune, tutto pronto per le stabilizzazioni dei precari

Buone notizie per i precari in servizio presso il comune di Ribera. Il comune ha infatti annunciato che "in tempi non troppo lunghi" si procederà alla stabilizzazione a tempo indeterminato degli stessi. Infatti, la scorsa settimana, l’atto deliberativo, che porterà alla definitiva stabilizzazione, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del relativo parere.

Non appena perverrà il parere del Collegio verranno predisposti tutti gli atti consequenziali. “E’ stato un atto doveroso – afferma il sindaco – nei confronti di coloro che da più di un ventennio svolgono il proprio lavoro presso questo Ente, ricoprendo anche incarichi di responsabilità. Restiamo in attesa del parere del Collegio per proseguire con gli atti e arrivare alla sottoscrizione dei definitivi contratti a tempo indeterminato”.