Spazio Temenos, progetto sulle identità siciliane: è stato un successo

Successo allo spazio Temenos nella cornice della chiesa di San Pietro per l'edizione del progetto sulla identità siciliana, istituito nel 2016 dal "Ministero della Pubblica Istruzione".

Numerosa la presenza di pubblico all’evento che ha visto le scuole protagoniste di una idea culturale legata alla Sicilia ed alla sua storia. Un progetto inserito nell’ambito del Mandorlo in Fiore con il preciso obiettivo di elaborare con gli studenti un lavoro sulla identità siciliana attraverso lo studio e la ricerca per recuperare, conservare e tutelare le tradizioni popolari siciliane ed in particolare la lingua siciliana. Molto gradita la presenza delle ufficiali “donne” delle forze dell’ordine unitamente ai rappresentati e dirigenti delle scuole.

Momenti di grande intensità dai lavori presentati dalle scuole il cui tema quest’anno ha riguardato la figura femminile “ Sicilia, terra di donne coraggiose ed intraprendenti “ che ha regalato apprezzamento dal gruppo di studio composto dai Dirigenti scolastici delle Scuole Superiori e da personalità del mondo scientifico, culturale ed artistico della Sicilia e, naturalmente, dal Val d’Akragas che ha partorito l’idea. Le scuole hanno presentato lavori sviluppati durante l’anno con momenti musicali, recitativi ed espressivi e da frammenti di spettacolo del Val d’Akragas. Consegnate targhe e riconoscimenti alle scuole sponsorizzate da D’Angelo Gioielli che ha patrocinato l’iniziativa.