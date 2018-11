Spaccio di droga e bullismo, i poliziotti: "Ecco come chiedere aiuto"

I poliziotti della Questura di Agrigento ha incontrato anche gli studenti ed i docenti dell’I.P.S.E.O.A. “Nicolò Gallo”. L’incontro, concordato nel corso di intese intercorse tra il questore di Agrigento Maurizio Auriemma e l’autorità scolastica provinciale, segue analoghe iniziative già condotte con gli studenti dei licei.

Nell’incontro di oggi, presente il anche il dirigente della divisione polizia Anticrimine della Questura: pimo dirigente Alessandro Milazzo, sono stati affrontati i temi della necessità di contrastare mentalità mafiose e rafforzare la cultura della legalità. In particolare, sono stati approfonditi altri argomenti inerenti l’affermazione del principio di legalità come la prevenzione all’uso ed all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il contrasto al bullismo al bullismo alla luce delle recenti novità normative in materia di cyberbullismo e il rispetto del codice della strada per prevenire gli incidenti stradali, argomento a cui ha contribuito personale della sezione polizia Stradale.

L’incontro, inoltre, è stato arricchito dal contributo del personale Asp di Agrigento che si è soffermato sugli aspetti psicologici connessi all’uso delle droghe. Inoltre, al fine di contrastare i fenomeni indicati, è stata illustrata la nuova applicazione Youpol, dove i giovani possono segnalare, anche in forma anonima, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e bullismo.

