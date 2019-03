Sp 32 Ribera-Cianciana, lavori in corso per ripristinarne il transito

Sarà sistemata entro pochi mesi la Strada Provinciale n. 32 Ribera-Cianciana, che ormai da diverso tempo presenta diversi problemi legati alle difficoltà di manutenzione per carenza di risorse finanziarie. E' stato pubblicato infatti sul sito istituzionale il bando di gara relativo alla procedura aperta per il ripristino della regolare transitabilità su questa strada secondaria, ma di rilevante importanza perchè collega la zona costiera con quella altocollinare dei Sicani e in particolare territori interessati da rilevanti attività imprenditoriali agrozootecniche. Il progetto, elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato alla Giunta Regionale (delibera n.87 del 2017, Decreto D.G. n. 3898 del 18/12/2018) grazie alla nuova programmazione delle risorse ex FAS 2000/2006 destinate alle strade secondarie ma di rilevante importanza sul territorio regionale.

Le domande di partecipazione alla gara d'appalto, che sarà gestita integralmente in modalità telematica attraverso il portale degli appalti sul sito istituzionale del Libero Consorzio, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del prossimo 9 luglio. Saranno accettate solo le offerte presentate con questa modalità, secondo quanto previsto dall'art. 40 del Decreto Legislativo 50/2016 (codice degli appalti) che obbligava tutte le amministrazioni a gestire gli appalti con questa modalità a partire dal 1° gennaio 2019.

L'importo a base d'asta della gara è di 779.999,27 euro, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a 19.479,78 euro).