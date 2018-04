Lavori alla condotta idrica, sospesa erogazione a Santa Elisabetta

Sospesa la fornitura idrica a Santa Elisabetta per un intervento sulla condotta di adduzione. Lo rende noto Girgenti Acque, specificando che "l'intervento si rende necessario per la copiosità della perdita idrica, riscontrata in via Rocco Chinnici, che compromette la regolare fornitura idrica del Comune interessato. La fornitura idrica - concludono - sarà ripristinata a conclusione del necessario intervento manutentivo, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".