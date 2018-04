Sorveglianza dell'Isola dei Conigli, Legambiente cerca volontari

Legambiente cerca volontari per contribuire alla tutela e alla sorveglianza della Spiaggia dei Conigli, una delle aree più belle della riserva naturale “Isola di Lampedusa” e sito di ovodeposizione della tartaruga marina Caretta caretta.

I campi, articolati in turni di 10 giorni ciascuno a partire dal 16 giugno al 1 ottobre, prevedono lo svolgimento di attività di sorveglianza della spiaggia dei Conigli (diurna e notturna), di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti, di controllo degli impatti causati dai turisti, di orientamento della fruizione balneare verso forme compatibili con l’importanza del sito; inoltre i volontari collaboreranno alle attività di rilevamento dei dati sulla fruizione ed al monitoraggio scientifico della nidificazione della tartaruga marina.

L’alloggio del campo è spartano (camerate con bagni in comune), e viene richiesta la partecipazione di tutti all’organizzazione ed alla gestione dei campi (preparazione dei pasti, pulizia dell’alloggio). Per partecipare al campo è richiesto il tesseramento a Legambiente ed il versamento di una quota di partecipazione di 250 euro, comprensiva di vitto e alloggio. Il viaggio da casa è a carico dei volontari, che lo organizzano autonomamente, fermo restando il rispetto del giorno di inizio e di fine del campo. Per partecipare è necessario essere maggiorenni.