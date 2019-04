Pietra lavica, alberi e illuminazione artistica: a Siculiana è rinata via Marconi

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione urbana della via Guglielmo Marconi. L'intervento ha consentito di ripristinare la viabilità della storica via con pietra lavica, di pavimentare i marciapiedi con l'inserimento di piante arboree nonché di rivedere e migliorare la rete fognaria esistente. Un tocco di eleganza alla "Strada Longa" è stata data prevedendo un'illuminazione artistica caratterizzata da lampade a parete e lampioncini in ghisa.

L'amministrazione Lauricella ha già fatto sapere alla cittadinanza che anche il secondo lotto per il completamento della via Guglielmo Marconi fino a piazza Umberto I è stato approvato dall'assessorato regionale alle Infrastrutture e si è in attesa del decreto di finanziamento.

"Mi complimento con il sindaco Leonardo Lauricella per aver dato decoro e prestigio ad una importante via del centro storico. Questa amministrazione ha invertito la tendenza che voleva ormai da troppi anni la mancanza di interventi significativi nelle infrastrutture pubbliche. Ne è testimonianza il finanziamento della sistemazione del porticciolo di Siculiana marina, nonché la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei plessi scolastici Capuana e Don Bosco e del palazzo municipale" - ha detto, a nome del movimento 'Sikania', Tonino Licata - .

