Settimana dell'amministrazione aperta, all'evento anche l'istituto "Odierna"

All'auditorium “Antonio Orlando” dell’Istituto Superiore Einaudi – Pareto di Palermo si è svolto l’evento "Politiche di Coesione a scuola, Monitoraggio civico, Open data". La giornata è stata organizzata dalla Euromed Carrefour Sicilia, in occasione della settimana dell’amministrazione aperta "#Saa2019”.

I rappresentanti delle amministrazioni e degli enti attuatori hanno incontrato i giovani studenti siciliani per confrontarsi sui progetti realizzati con i fondi Strutturali in Sicilia.

Gli allievi del team Watershed dell’Odierna di Palma di Montechiaro, hanno preso la parola esponendo in maniera chiara e professionale lo studio fatto sul progetto che riguarda il canalone di gronda che protegge la città dalle alluvioni, illustrando come sono stati spesi i soldi pubblici per le problematiche idriche in Italia e in Sicilia.

I giovani hanno chiesto a gran voce la manutenzione costante del canalone oggetto del progetto e del vecchio canalone a cui va a collegarsi il nuovo, mostrando alla platea le foto, effettuate durante un sopralluogo sul posto, dello stato di degrado e di abbandono delle strutture.

Un percorso in cui i ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo, in quanto oltre ad apprendere nuove nozioni, vengono orientati sulle specifiche attitudini individuali, così da creare in loro sostenibili aspettative per il futuro.