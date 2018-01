La Rocca Ruvolo: "Troppe criticità nella gestione del servizio idrico, troviamo le soluzioni"

"Sono molte le criticità del servizio idrico nell'Agrigentino e le inadempienze da parte del gestore. La diagnosi l'abbiamo fatta mille volte, ma ora bisogna mettere in atto delle terapie per poter finalmente districare una volta per tutte questa matassa". Lo ha detto la deputata regionale e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), intervenendo oggi in commissione Ambiente e Territorio all'Ars durante la seduta dedicata alle audizioni sulle criticità nella gestione del servizio idrico nella provincia di Agrigento.

"La stortura - ha spiegato - è iniziale, perché ci sono 27 comuni che hanno ceduto le reti al gestore e 16 comuni che non le hanno cedute. Da lì si avvia un percorso che va in parallelo, ma che continuando così non si potrà mai incontrare, perché i problemi sono di natura diversa tra i comuni e anche i costi sono diversi. I cittadini dei comuni cha hanno ceduto pagano quattro, cinque, sei volte in più rispetto agli altri. Per esempio, a Montevago una famiglia di quattro persone paga in media 600 euro l'anno; Santa Margherita non ha ceduto le reti, una famiglia paga in media 120 euro. Questa è la criticità più grossa da affrontare, insieme a quella dei costi e al modo di procedere del gestore, e non sono io a dirlo ma l'organo giudiziario. Tante inadempienze e criticità, ma il gestore in questi dieci anni non ha posto in essere gli interventi per recuperare la rete colabrodo, peraltro con milioni e milioni di fondi che vengono utilizzati forse per altro, stante a quanto emerso dalle ultime inchieste".

"Numerosi i disservizi e le inefficienze, a partire dai turni di erogazione che di fatto non vengono mai rispettati, a Naro sono senz'acqua da 20 giorni, altro che 24h. Oggi viene segnalata a Canicattì una situazione su cui bisogna fare chiarezza: dove va a finire l'acqua per cui non è possibile avviare il processo di potabilizzazione? Un'altra questione da affrontare - ha aggiunto La Rocca Ruvolo - è quella del distacco della rete fognaria nei casi in cui il cittadino è moroso".

"La mia richiesta al presidente della Regione - ha concluso Margherita La Rocca Ruvolo - è quella di intervenire presso il cda di Sicilia Acque per chiedere la rimodulazione dei costi dell'acqua. Perché anche questo è un altro problema serio: Sicilia Acque vende acqua a prezzi elevatissimi. Queste le questioni che dobbiamo affrontare con urgenza".