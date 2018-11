"Autori" di recupero e decoro: sono gli operatori del servizio civico

Gli operatori del servizio civico stanno pitturando inferriate della città. Sono al lavoro, al momento, in via 25 Aprile. Ma nelle prossime ore e nei prossimi giorni si sposteranno laddove c'è bisogno di dare decoro. "Un segnale di sostegno sociale per chi versa in condizioni di bisogno e una dignitosa prestazione lavorativa che crea utilità pubblica" - ha commentato il sindaco di Agrigento: Lillo Firetto - .