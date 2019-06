Ribera, disservizi alla differenziata nella zona di Seccagrande

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si avvisa la cittadinanza residente presso le località balneari di Seccagrande e Borgo Bonsignore che, a causa di problemi non prevedibili, il servizio di raccolta rifiuti, per alcuni giorni, potrebbe essere svolto oltre alle ore antimeridiane anche

nelle ore pomeridiane. Scusandoci per l’inconveniente si chiede la massima collaborazione della cittadinanza.