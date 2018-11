Aragona, parte il servizio mensa nelle scuole

Parte lunedì la refezione scolastica ad Aragona. Ne dà notizia l’assessore alla Pubblica istruzione, Stefania Di Giacomo.

Il servizio sarà assicurato nelle scuole dell’infanzia e primaria (a tempo pieno) del Comune di Aragona.

Circa 400 bambini usufruiranno del pasto quotidiano. “Il servizio è partito in ritardo – dice l’assessore Di Giacomo – sia per problemi burocratici, che a causa di gare andate deserte, motivo per cui i tempi si sono allungati. Nonostante le note criticità economiche dell’ente siamo riusciti, insieme al sindaco Giuseppe Pendolino, a garantire un servizio che riteniamo indispensabile per i piccoli scolari aragonesi”.

Ecco i menu.

Scuola dell’infanzia: pasta al pomodoro, contorno a base di verdure, frutta, panino e acqua.

Scuola primaria:pasta al pomodoro, prosciutto e provola, frutta, panino ed acqua.

Nei giorni successivi verrà adottato il menù invernale studiato da una nutrizionista.