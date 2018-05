“Noi gridiamo no", con il rap gli studenti della "Bersagliere Urso Mendola" premiati a Milano  

La scuola "Bersagliere Urso Mendola" di Favara è stata premiata alla "Microsoft House" a Milano in occasione dell’Edu Day 2018: evento dedicato al mondo dell’istruzione e della ricerca organizzato da Microsoft nell’ambito del protocollo d’intesa con il Miur per la digitalizzazione della scuola e la diffusione della cultura digitale in Italia.

L’evento - per la prevenzione del cyberbullismo - ha visto la partecipazione di oltre 1.200 dirigenti scolastici, docenti, studenti e ricercatori. Utilizzando un metodo ludico e creativo l’iniziativa si è posta l’obiettivo di sviluppare, nei ragazzi una maggiore consapevolezza tecnologica che vede nel web e nei dispositivi informatici degli strumenti importanti al nostro servizio e non da temere o evitare. Solo promuovendo l’uso corretto delle nuove tecnologie, sin dalla giovane età, la navigazione in rete può diventare una risorsa e un’opportunità straordinaria anzichè una minaccia.

Durante la manifestazione dell’evento "Edu Day" sono stati premiati gli elaborati vincitori, realizzati nel linguaggio comune ai ragazzi: il rap. Premiati gli alunni della classe V B della scuola primaria "Bersagliere Urso" di Favara e degli studenti della classe I A della scuola secondaria di primo grado Fogazzaro di Mattarello.

A guidare gli alunni della "Bersagliere Urso" sono stati gli insegnanti Gabriella Caramazza e Giovanni Costanza, i quali rispettivamente hanno curato il testo e la musica del rap “Noi gridiamo no”. Con delega del dirigente scolastico Brigida Lombardi, è stata l’Insegnante Gabriella Caramazza a rappresentare la scuola "Beragliere Urso Mendola" di Favara e ritirare l’attestato di merito dei ragazzi della classe V B, i quali hanno conquistato con il loro rap “Noi gridiamo no" il premio per la scuola primaria, portando positivamente la città di Favara alla ribalta nazionale.

Acer premierà gli elaborati vincitori con dotazioni tecnologiche Acer TravelMate Spin B1, per l’intera classe direttamente presso le scuole.