Università, l'agrigentino Saverio Alfano coordinatore d'ateneo dell'associazione "Avanti"

L'agrigentino Saverio Alfano di Cattolica Eraclea, è stato eletto coordinatore d'Ateneo dell'associazione "Avanti", nata sette mesi nell'ambito del corso di studi in giurisprudenza dell'Università di Palermo.

"Grazie per avermi messo nelle condizioni di poter mostrare il modello di rappresentanza 'Avanti' in tutto l'Ateneo, un modello che ha le sue radici nella credibilità e nella diversità - afferma l'agrigentino nel suo profilo Facebook - . Siamo nati per la volontà di accendere la speranza in quella comunità studentesca che nonostante tutto non si rassegna. Diversi sì, ma uniti - continua Alfano - motivo per cui non tralasceremo ma anzi rafforzeremo le collaborazioni costruttive con le altre realtà associative presenti".