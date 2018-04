Servizio civile, partono i nuovi progetti “Life” e “Pollice verde”

Sono finiti i due progetti di servizio civile nazionale “A piccoli passi” ed “Evergreen” che hanno visto coinvolti 16 volontari al Comune di Santo Stefano Quisquina. "In questi anni cinque anni il Comune di Santo Stefano Quisquina ha dato la possibilità a circa 100 giovani - ha spiegato il sindaco Francesco Cacciatore - di svolgere un anno di servizio negli uffici municipali, un’occasione di lavoro, di crescita e socializzazione per molti che hanno svolto un’esperienza formativa e gratificante dal punto di vista lavorativo".



In particolare il progetto “A piccoli passi” ha visto come area di intervento l’educazione e la promozione culturale verso minori; il progetto “Evergreen” ha mirato alla salvaguardia e tutela di parchi urbani e verde pubblico. Il sindaco Francesco Cacciatore e l’assessore Giovanna Ferraro si congratulano con i ragazzi per il lavoro svolto in armonia con gli obiettivi che l’amministrazione si era prefissata e danno il benvenuto ad un nuovo gruppo di volontari con i nuovi progetti “Life” e “Pollice verde”.

