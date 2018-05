Arriva la banda ultra larga: tecnologia al servizio di cittadini e imprese

Arriva anche a Santo Stefano Quisquina la fibra ottica. Il Comune ha infatti siglato con "Open Fiber- Infratel" – una società compartecipata de Enel e Cassa depositi e prestiti, con l’ausilio del ministero delle Attività produttive - una convenzione per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga che permetterà ai singoli cittadini, agli uffici, alle imprese e altre sedi di pubblico interesse di usufruire di una copertura di rete caratterizzata da una velocità di 100 mega al secondo.

“La maggiore velocità e stabilità di una connessione con la fibra ottica offrirà indiscutibili vantaggi: basti pensare all’eccezionale velocità di download che permetterà di scaricare file molto pesanti in pochissimo tempo, consentendo - ha spiegato il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore - pertanto di ridurre i tempi tecnici al momento necessari e, inoltre, di svolgere contemporaneamente piú attività in rete che necessitano di una velocità efficiente. La società che si occuperà dei lavori prevede di assicurare al nostro Comune una copertura efficace per mezzo di circa 50 chilometri di cavi in fibra ottica che permetteranno a tutti di usufruire di questa importantissima innovazione tecnologica”.