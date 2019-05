"Investì concittadino durante un litigio", il Riesame: l'indagato resta ai domiciliari

Resta ai domiciliari Giuseppe Abate, 32 anni, di Santa Margherita Belice. Lo ha stabilito - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - il tribunale del Riesame di Palermo rigettando la richiesta di revoca della misura che era stata avanzata dai suoi difensori. Durante un litigio avvenuto per strada, a Santa Margherita Belice, avrebbe investito con l'auto un uomo procurandogli lesioni gravissime.

Al tribunale del Riesame di Palermo i suoi difensori, gli avvocati Carmelo Carrara e Pasquale Modderno, hanno chiesto l'annullamento della misura cautelare emessa a suo carico per la mancanza di esigenze cautelari e di pericolo di reiterazione del reato. La linea difensiva è che il trentaduenne sarebbe stato minacciato dall'altra persona. L'investito, un trentottenne del centro belicino, è finito in elisoccorso a Villa Sofia a Palermo, in prognosi riservata.