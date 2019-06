Sanremo Rock, i "Twenty Questions" accedono alla finalissima

La marcia dei "Twenty Questions" a Sanremo Rock continua inarrestabile. La band, composta da Fabio Gueli (voce e chitarra), Antonio Imbergamo (batteria), Ettore Braggio (basso), Riccardo Mattina (chitarra) e Stefano Casodino (tastiere e synth), dopo aver superato la prima selezione tra 1400 complessi ha superato altri due step, sono stati ieri notte selezionati tra gli ultimi 8 che stasera si confronteranno per la finalissima.

I "Twenty Questions", nascono nel 2017 ad Agrigento, da un idea di Ettore Braggio, bassista e titolare dello studio di registrazione “Monostudios”, coinvolgendo i musicisti che frequentavano lo studio per le sessioni di prova e registrazione con altre band. Vennero coinvolti nel progetto Fabio Gueli, cantante e chitarrista e Antonio Imbergamo, batterista. L’idea era quella di una live cover band Brit Indie, per riarrangiare ed eseguire brani dalle sonorità “British” della moderna cultura inglese. Fin da subito nasce l’esigenza di inserire una tastiera per dare una impronta elettronica e prog ai brani. Viene coinvolto nel progetto Stefano Casodino tastiere e synth, anche lui nel circuito del Monostudios. Per i riff più accattivanti si decise di inserire una prima chitarra, Riccardo Mattina, docente di chitarra presso l’Accademia di musica moderna. Nel 2019, dopo molti concerti all’attivo e alla costante ricerca di un suono personale, la band decide di esordire con il primo lavoro inedito, un EP che vedrà la luce a fine anno. In anteprima, proprio durante la partecipazione alla 32esima edizione di “Sanremo Rock”, la band ha presentato il singolo “Bianco Intorno”.