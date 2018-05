Ex Provincia, quasi 240mila euro per mettere in sicurezza la provinciale di San Giovanni Gemini

Via libera ai lavori sulla strada provinciale che incrocia con la statale 189 nel tratto di San Giovanni Gemini. L'ufficio Gare del Libero consorzio dei Comuni ha aggiudicato l'appalto, per un importo complessivo di 239,359 euro. La commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa Hoper di Gaetana Rizzo che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 31,7744%. Seconda in graduatoria è risultata la Soter srl di Roma, che ha offerto il ribasso del 31,4785%. Si tratta di lavori programmati da tempo per eliminare i dissesti.

E' scaduto ieri, invece, il termine per la presentazione delle offerte relative ai “lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla Provinciale 3 Cottonaro-Lavanche", dell'importo complessivo di 1.100.000 euro. Entro il 23 maggio invece dovranno essere presentate le offerte relative ai “Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle interne e sua messa in sicurezza - Comparto Cammarata - S. Stefano Quisquina - Bivona - Alessandria della Rocca - Cianciana - Cattolica Eraclea”, dell'importo di 3.000.000,00 di euro, che sarà gestita dall'Urega.