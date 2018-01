Rottura idrica a Villaseta, Vullo: "Situazione insostenibile, intervenga il prefetto"

Disagi nella zona di Villaseta, il consigliere comunale Marco Vullo scrive anche al prefetto." Gravi disagi - dice Vullo - che stanno subendo i cittadini residenti nella via Michele Amari nella frazione di Villaseta a causa di una copiosa rottura idrica nel manto stradale che addirittura fuoriesce da un tombino della illuminazione pubblica. Il disagio va avanti ormai da quasi un mese, la cittadinanza del quartiere, automobilisti e pedoni durante il normale turno idrico, subiscono inermi questo disservizio che potrebbe creare grave pericolo per la incolumità pubblica. La situazione è diventata insostenibile e paradossale. Inutili ad oggi le segnalazioni agli organi competenti della Girgenti Acque fatte dallo scrivente attraverso le segnalazioni alla polizia locale e al geometra responsabile di zona della società gestrice del servizio, che ha promesso interventi nel breve periodo ancora non realizzati. Con la presente chiedo al a sua eccellenza il prefetto nella qualità di massima espressione provinciale del governo, il suo intervento in aiuto a questo disservizio, sollecitando la società Girgenti Acque e Ato idrico di volere provvedere a trovare ogni utile soluzione riguardo la problematica in oggetto".