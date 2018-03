Emergenza rifiuti, in fiamme la "discussa" discarica di via Delle Mura

Rogo nella notte in via Delle Mura. A fuoco la “discussa” discarica a cielo aperto. Un vasto cumulo di rifiuti è stato del tutto bruciato. Non si conosce la natura del rogo, ma sfocia la rabbia dei residenti.

Soltanto mercoledì scorso, l’assessore Nello Hamel, aveva chiesto pazienza e promesso che quella discarica doveva essere bonificata. I residenti stanchi della situazione, avevano chiesto un’immediata soluzione. Oggi, il buongiorno arriva dai rifiuti in fiamme.