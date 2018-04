Risoluzione del contratto con la Girgenti Acque? Titano: "Non ci crediamo"

Risoluzione del contratto con la Girgenti Aque, il coordinamento “Titano” non crede all'eventualità.

In una nota firmata dal presidente, Gaetano Milioto, la sigla si dichiara “fortemente convinta che, malgrado notizie di opposto sentore” l’ Ati nella seduta di venerdi prossimo proporrà invece l'adozione di una delibera che concederà “altro tempo al Gestore per sistemare la mancanza dei prerequisiti previsti nella stessa ed al momento non avvierà la risoluzione, come da essa più volte , a parole, sbandierata”.

Una ipotesi che secondo il Coordinamento è suffragata dalla “totale assenza di iniziative ed il disinteresse per tutti i controlli da noi richiesti da undici mesi a questa parte, i cui esiti sarebbero stati propedeutici all’avvio della risoluzione”. Va ricordato come “Titano” sia da alcune settimane su una linea di rottura con l'Ati, contestando all'Ambito una scarsa incisività nell'azione condotta se non proprio una volontà di rinviare nel tempo decisioni pesanti come quella della eventuale risoluzione. Si starebbe quindi tentando di dare tempo alla Girgenti Acque per adeguarsi rispetto alle linee restrittive imposte dall'Arera sulla qualità del servizio, che potrebbero portare, se non adempiute, ad un appesantimento della tariffa fino al 30%. “Per questi motivi, anche se speriamo vivamente di esserci sbagliati – conclude Milioto - molti rimarranno delusi e molti altri si sforzeranno di farci credere che questa è la strada giusta".