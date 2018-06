Lions Club, al lavoro per la riqualificazione di via Bentivegna

Fervono i preparativi e gli interventi relativi al progetto di riqualificazione e di valorizzazione artistica dello spazio urbano ricadente nella via Bentivegna di Agrigento, ideato, promosso e finanziato dal Lions club Agrigento host, presieduto da Antonio Calamita. Giovedì 14 giugno è prevista la cerimonia inaugurale.

"Dopo che già lo scorso anno il club agrigentino aveva realizzato dei percorsi pedonali nel centro storico, con relativa apposizione di tabelle indicative, - si legge in una nota del Lions Club - attraverso questo nuovo intervento prosegue l’attenzione verso la città, offrendo un contributo per una sua valorizzazione. L’iniziativa in questione, oltre che con l’installazione di apposite fioriere e la messa a dimora di piante, si concretizza nella collocazione di sei grandi pannelli in ceramica, realizzati dall’Accademia di belle arti 'Michelangelo' di Agrigento, diretta da Alfredo Prado, per la quale hanno prestato la propria opera Domenico Boscia e Rosa Maria Corbo".

Le opere illustrano il mito del Mandorlo in fiore (l’amore tra Acamante, figlio del celebre Teseo, e Fillide, giovane principessa Tracia, trasformata, dalla dea Atena, dopo la morte, in albero di mandorlo che fiorisce con l’abbraccio del suo amato), venendo così a creare una ‘cerniera’ tra il centro storico, la Valle dei templi e la festa più importante di Agrigento. L’intervento è stato condiviso ed autorizzato dal Comune di Agrigento e dalla Soprintendenza dei beni culturali.