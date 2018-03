"Riparti da te", benessere e movimento al Giardino Botanico

Successo per il primo dei quattro incontri gratuiti dell'happening "Riparti da te. Come ritrovarti e sviluppare il tuo potenziale", svoltosi venerdì pomeriggio al Giardino botanico del Libero consorzio comunale di via Demetra ad Agrigento.

Formatrice dell'evento è stata Luana Landolina, allenatrice mentale che, insieme a Chantal Beltrami, leader yoga della risata e Vivian Miliziano, insegnante Odaka Yoga, ha fatto vivere ai partecipanti un'esperienza di benessere, movimento, motivazione, chiarezza e miglioramento. Il secondo incontro è in programma giovedì prossimo 15 marzo alle 16 sempre al Giardino Botanico.