Conclusi i lavori al "Tre Sorgenti", torna l'acqua in cinque Comuni

Conclusi i lavori di manutenzione, effettuati da Girgenti Acque all'acquedotto "Tre Sorgenti", in contrada Turboli nel Comune di Santo Stefano di Quisquina. "Le manovre necessarie per la prima messa in carico dell’acquedotto - fanno sapere dalla società - sono già state effettuate e pertanto la fornitura idrica ai serbatoi comunali sarà ripristinata nella serata di oggi".

Questi gli orari di previsione: a Grotte e Racalmuto dalle 19; a Castrofilippo dalle 20; a Naro e Campobello di Licata dalle 21.30. "Ka distribuzione idrica, nei Comuni interessati, - concludono dalla società - sarà ripristinata non appena i serbatoi comunali avranno raggiunto i livelli ottimali, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".