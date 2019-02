Un rifugio per cani randagi a Realmonte, parte una raccolta fondi sui social

E’ una volontaria ed ha voglia di regalare un tetto ai randagi di Realmonte. Si chiama Anna Giuseppa Messina e su Facebook ha dato vita ad una raccolta fondi.

Un appezzamento di terra che diventerà un rifugio per dei cani. Randagi che la volontaria non trascura mai. Alla donna, servono circa 4mila euro. Per una raccolta fondi che servirebbe a regalare un po’ di sicurezza ai piccoli randagi dell’Agrigentino.

"Chi sono? Una volontaria onesta e coscienziosa sempre pronta a correre in aiuto dei randagi di Realmonte e dintorni. Garantisco loro un tetto, un pasto, le cure, li proteggo. Non mi sono mai tirata indietro. Non mi sono mai persa d'animo anche quando pensavo di non farcela. Con tanti sacrifici economici finalmente sono riuscita a porre le fondamenta di un piccolo rifugio. Esso sarà inutilizzabile se non faccio box, cancelli, tettoie. Per questo - dice - apro la raccolta fondi sperando nella collaborazione e nella sensibilità di tutti".

(https://www.facebook.com/events/626431227798928/)