Cumuli di rifiuti in via Manzoni, Spataro: "Superata la soglia"

Enormi cumuli di rifiuti sparsi in via Manzoni. Il consigliere comunale Pasquale Spataro, ritiene che "in città sia stata superata oltremodo la soglia di tollerabilità della condizione di degrado ambientale".

“Occorre subito rimuovere gli ammassi di rifiuti che incombono finanche sulla carreggiata stradale, - afferma il consigliere - perché costituiscono un grave rischio alla circolazione degli autoveicoli, con potenziale danno a carico dei cittadini transitanti e delle casse comunali. La zona necessita di un controllo a tappeto, punendo severamente quegli incivili che penalizzano l’ottimo lavoro di tutti gli agrigentini che pagano la tassa sui rifiuti, continuano a pagare e vorrebbero pagare di meno se pagassero tutti e tutti praticassero la raccolta differenziata".

"Rivolgo un appello al comandante dei vigili urbani affinché garantisca un controllo serrato su tale porzione di territorio abbandonato a se stesso. Gli incivili – conclude Spataro - sappiano che non hanno altre possibilità che adeguarsi al progetto della differenziata. Il Comune intensifichi i controlli e punisca i trasgressori in modo esemplare, scoprendo gli evasori della tassa e garantendo equità sociale e decoro urbano”.

