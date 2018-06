Alla ricerca delle proprie origini, sorelle americane arrivano a Calamonaci

Due sorelle americane, Deb e Lisa Barbagallo, rispettivamente rettore dell'università Duke di Durham nella Caroline del Nord e direttrice del museo dell'Aeronautica del New Jersey, sono tornate a Calamonaci per cercare e conoscere i propri parenti. Il nonno Giovanni Puesi aveva lasciato la cittadina nel primo dopoguerra per trasferirsi, con la famiglia, negli Usa.

Ed è stata l'occasione - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - per conoscere non soltanto i propri parenti e le proprie origini, ma anche Caltabellotta e i Comuni attigui.