Volontari di Wwf e Nica in azione a Ribera: ripulita piazzetta Zamenhof

Nuovo flash mob dei volontari Wwf e Nica onlus che stavolta hanno individuato a Ribera la piazzetta Zamenhof, stazione per gli autobus.

Armati di guanti, sacchi e tanta determinazione, i volontari hanno pulito in particolare i “gabiotti” dove attendono i passeggeri, liberandoli da plastica, carta, bottiglie, lattine ogni genere di sporcizia e lordura non rimossa dal servizio pubblico.

"L’auspicio - dicono gli organizzatori - è che non ci sia bisogno di pulire da questo tipo di sporcizie in luoghi pubblici, ed è per questo che i volontari di Wwf e Nica onlus promuovono questo tipo di iniziative, rivolte ad uno spazio di educazione ambientale ancora assai carente nella cultura comune".