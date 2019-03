Il "Toscanini electric ensemble" sbarca al teatro Massimo di Palermo

Lunedì, alle 11,30 al teatro Massimo di Palermo, nell’ambito della stagione concertistica organizzata per le scuole, si terrà "Come Alive": l'evento-concerto in collaborazione del "Ballet du Nord" (Francia). Al concerto prenderà parte anche il "Toscanini electric ensemble", curato dal maestro Luca Nostro insieme al maestro Sergio Cali, che si è già esibito lo scorso 15 marzo al Consorzio universitario Empedocle di Agrigento.

Al teatro Massimo saranno eseguiti brani per 13 chitarre elettriche, due bassi elettrici e batteria tra cui: Electric Counterpoint di Steve Reich, Black Hole Sun dei Soundgarden, Kashmir dei Led Zeppelin, Seven Nation Army di The White Stripes. Insieme si due docenti si esibiranno: Francesco Tamburello, Angelo Prazza, Stefano di Costa, Davide Lauricella, Vincenzo Scaturro, Marco Alongi, Alessandro Schittone, Marco Gioè, Giuseppe Piparo, Felice Amodio, Francesco Fauci, Calogero Bruno (chitarre elettriche) Vincenzo Ruffo, Sergio Morreale (bassi elettrici).

“E’ un evento speciale e multidisciplinare, realizzato in attuazione della convenzione siglata tra il teatro Massimo e l’istituto Toscanini nel 2017, che consente di unire musica e danza con la partecipazione della compagnia francese e il coinvolgimento diretto del pubblico in sala. Il programma dedicato al rock-contemporaneo testimonia il percorso di crescita, di innovazione e ricerca intrapreso negli ultimi anni dal nostro conservatorio con l’avvio dei dipartimenti Jazz e Pop-Rock ed offre una occasione importante ai migliori studenti dell’Istituto per calcare la scena di uno dei palcoscenici più famosi e più ambiti in Italia e nel mondo. Il concerto è destinato alle scuole, ma anche al pubblico che vorrà partecipare su prenotazione al botteghino del teatro" - ha dichiarato il direttore del "Toscanini": Mariangela Longo - .