Lavori di manutenzione: chiude lo sportello riberese di Girgenti Acque

Girgenti Acque S.p.A. comunica che nella giornata di lunedì 8 luglio, lo sportello periferico di Ribera, ubicato in via Riggi n. 35, rimarrà chiuso per lavori di manutenzione dei locali.

Pertanto, i servizi erogati all'utenza riprenderanno regolarmente da martedì 9 luglio secondo gli ordinari orari di apertura.