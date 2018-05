"#GenerAzioneMare", volontari Wwf e giovani migranti raccolgono i rifiuti

Tutti insieme in "#GenerAzioneMare", il progetto che impegna il Wwf nella promozione della "Campagna mare". Nella riserva naturale orientata "Foce del fiume Platani" - accolti dal presidente del Wwf Giuseppe Mazzotta e dal dirigente del servizio della Regione Siciliana, che gestisce la riserva, Federico Piazza - si sono ritrovati i ragazzi diversamente abili dell'associazione “Crescere Insieme” di Sciacca, i volontari del Wwf e gli ospiti delle comunità per minori stranieri non accompagnati “Quid Iuris” e “Nica onlus”.

Ad illustrare le specificità della riserva si sono alternati due geologi: Giuseppe Scorsone, vice presidente dell'associazione di promozione turistica “Misilcassim”, e Emanuele Siragusa, responsabile scientifico – settore mare – del Wwf Sicilia area Mediterranea. Il gruppo, dopo aver goduto delle bellezze naturalistiche della riserva, si è recato sull'arenile.

Con il coinvolgimento del Comune di Ribera e di "RiberAmbiente srl", sono stati forniti di guanti e sacchi per raccogliere dai settori delimitati di spiaggia tutti i rifiuti che hanno trovato. "Questi rifiuti, poi, sono stati classificati e registrati - ha spiegato Mazzotta - con la compilazione delle apposite schede predisposte dal ministero. Ciò ha reso orgogliosi i ragazzi che si sono sentiti parte attiva in un processo di ricerca scientifica, per come loro spiegato dagli operatori Wwf".

All'organizzazione dell'evento, inserito ufficialmente nell'elenco delle azioni europee del “Let's Clean Up Europe 2018”, ha pure collaborato il dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana.

Alcuni volontari del Wwf hanno potuto mettere in pratica le istruzioni ricevute nell'appena concluso corso di formazione per Guardie Ambientali, organizzato dal Comune di Ribera attraverso il comando di polizia municipale e in attesa della sottoscrizione di apposita convezione con il Wwf per il controllo del territorio.

L'entusiasmo dei ragazzi del WWF ha contagiato tutti gli intervenuti che sono stati alla fine ringraziati con la consegna di un attestato di partecipazione per dare un segno di riconoscimento, nella speranza che la famiglia del WWF cresca in associati e buone pratiche sempre più diffuse.