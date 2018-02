Erogazione idrica: lavori rinviati a Ribera, disagi a Sambuca

Rinviata al 6 febbraio l’interruzione dell'erogazione idrica programmata per oggi, a causa delle avverse condizioni metereologiche nel territorio di Ribera.

"Al fine di permettere i lavori di manutenzione previsti, dalle 8 alle 16 del 6 febbraio - fa sapere la società - , sarà necessario sospendere la fornitura idrica al serbatoio ‘Scirinda Nuovo’ del Comune di Ribera. Ciò premesso, i seguenti turni di distribuzione idrica: zona 1 Santa Teresa, Cozzo Mastrogiovanni; zona 4-A-B-C Zamenhof, Stazione, Piazza Verdi, SP 33, zona sotto circonvallazione; zona 12 Camemi, potranno subire limitazioni e/o slittamenti".

Inoltre, - fa sapere sempre la società - a causa di un guasto elettromeccanico al sollevamento “San Giovanni”, nel Comune di Sambuca di Sicilia in contrada San Giovanni, potrebbero verificarsi limitazioni o slittamenti della turnazione idrica prevista per oggi.

Ancora, l'azienda fa sapere che nel periodo dall'8 al 13 febbraio, provvederà ad effettuare la distribuzione idrica in contrada Perriera, a Sciacca, a giorni alterni, invece dell'attuale distribuzione quotidiana, in modo da potere destinare volumi maggiori per la distribuzione nel centro storico. È in fase di valutazione, la possibilità di lasciare la distribuzione continua, 24 ore su 24, nell'area compresa tra via Licata, corso Vittorio Emanuele e via Incisa, e di effettuare la turnazione due volte al giorno nel quartiere di San Michele.