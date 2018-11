Prove di evacuazione nelle scuole, i volontari del Lions a Ribera

I Lions nelle scuole a Ribera per assistere alle prove di evacuazione. I volontari del Lions Club hanno assistito alle esercitazioni di evacuazione degli edifici scolastici dell’istituto comprensivo “Vincenzo Navarro” di Ribera.

Al plesso centrale di via Imbornone, che ospita i ragazzi della scuola media, sono stati cronometrati dei tempi ottimali e tutti si sono dimostrati perfettamente addestrati all’automatismo di comportamento in caso di emergenza.

Anche i bambini della scuola elementare e i piccini della scuola dell’infanzia, al plesso “Emanuele Cufalo” di via Berlinguer, hanno risposto ai segnali di allarme che annunciavano l’emergenza senza alcun cenno di panico, paura o reazione preoccupata.

Tutti si sono recati ordinatamente ai punti di riunione, senza incertezze o tentennamenti.

Encomiabile la collaborazione di tutto il personale scolastico, insegnante e non, che ha confermato di possedere alta professionalità e spirito giusto in quella che per loro, e si vede, oltre che un lavoro è una passione.

In particolare, i volontari Lions sono stati accompagnati dal referente per la Sicurezza della Baldo Alessio, per formare una squadra in perfetta sintonia.

“La dirigente scolastica, Paola Triolo, e il presidente del Lions Club di Ribera, Giuseppe Scorsone – si legge in una nota –, hanno confermato che l’azione sinergica sinora espressa da questo partenariato, frutto di rapporto già sperimentato nel tempo, dovrà replicarsi nell’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficace, quanto a sicurezza e gestione dell’emergenza nell’istituto comprensivo Navarro di Ribera”.