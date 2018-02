Ribera, lavori di manutenzione sulle provinciali e isola pedonale in centro

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di ripristino e riparazione delle buche e delle frane delle strade provinciali che collegano Ribera alle cittadine limitrofe e alle borgate estive. Lo rende noto il sindaco Carmelo Pace.

I primi interventi di posa dell’asfalto, a cura del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sono stati effettuati sulla strada provinciale 61 Ribera–Cattolica-Montallegro, sulla provinciale 32 Ribera–Cianciana e sulla 33 Ribera–Seccagrande.

“Era necessario eseguire questi lavori di ripristino – afferma il sindaco Pace – miglioreranno la viabilità soprattutto in termini di sicurezza per tutti i cittadini che percorrono giornalmente suddette strade”. Prossimamente sono previsti lavori di manutenzione sulla strada provinciale Ribera–Piana Grande. Su tali strade vi sono progetti e finanziamenti che prevedono il rifacimento definitivo della rete viaria.

Inoltre, rende noto il vicesindaco Nicola Inglese, è stata istituita l'isola pedonale in città, nel tratto compreso tra via Castelli via Duomo. L'obiettivo è quello di animare il centro storico, offrendo uno spazio pedonale per le attività sociali. Sono state già collocate panchine e vasi con erbe aromatiche e nei prossimi giorni si completerà l'arredo.