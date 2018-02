Ribera, guasto all'impianto di illuminazione: quartieri al buio per almeno tre giorni

Un guasto all'impianto di illuminazione ha provocato il black out in alcune zone di Ribera e in particolare nelle vie Regione Siciliana, Verga, Imbornone e nelle zone limitrofe. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Inglese.

"La ditta interessata, immediatamente contrattata, - spiega il Comune - ha effettuato un intervento che, di fatto, non ha sortito l’esito sperato, in quanto l’entità del guasto si è rilevato più grave e consistente del previsto. Le riparazioni, considerata l’urgenza, sono già iniziate e saranno completate, come riferito dall’impresa, entro tre giorni".