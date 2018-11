Ribera, arrivano i fondi per le verifiche sismiche nelle scuole

Arrivano i fondi per le verifiche sismiche nelle scuole di Ribera. E’ stata, infatti, finanziata la richiesta dell’Ufficio tecnico comunale.

“La possibilità di certificare contro i rischi sismici gli edifici scolastici - spiega l’assessore Nicola Inglese - sarà utile per stabilire il grado di sicurezza delle strutture ma anche perché, la relativa attestazione è essenziale ed indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici per la eventuale manutenzione straordinaria delle scuole”.

Il sindaco Carmelo Pace commenta: "E' la dimostrazione concreta dell’attenzione che questa Amministrazione ha verso le problematiche scolastiche e garantire la sicurezza ai nostri figli”.