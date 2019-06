Aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione del centro sportivo di Ribera

Continua l'attività dell'ufficio gare del Libero consorzio di Agrigento in qualità di stazione unica appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 che obbliga i comuni non capoluogo alla convenzione con l’Ufficio gare del Libero consorzio comunale per l’affidamento di beni e servizi. Stamani infatti è stato aggiudicato per conto del Comune di Ribera l'appalto per i lavori di riqualificazione del Centro sportivo polivalente di contrada Spataro.

L'appalto, dell'importo complessivo di 153.500 euro, e gestito integralmente sulla piattaforma telematica del Libero consorzio, è stato aggiudicato in via provvisoria all'impresa LiRi Srl con sede a Favara, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 31,01% sull'importo soggetto a ribasso di 152.368,82 euro, per un importo netto di 105.119,25 euro, ai quali vanno aggiunti 1.131,18 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo 106.250,43 più Iva). Seconda in graduatoria la Vivai Natura Verde di Tavormina Ignazio, con sede a Ribera (ribasso del 30,23%).