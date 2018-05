Reddito d'inclusione, domande a partire dall'1 giugno

Le domande per il reddito d'inclusione, con l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare, si potranno presentare a partire dall'1 giugno. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ribera, Francesco Montalbano.

La Legge di Bilancio 2018 ha inteso facilitare l’accesso al Rei abrogando tutti i requisiti familiari, tale beneficio economico potrà essere percepito sin dal mese di luglio 2018. Basterà avere un Isee non superiore ad 6.000 euro e l’Isre non superiore a 3.000 euro ed essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda.

“Ad oggi i beneficiari della carta ReI sono 135 e dall'1 luglio la platea si estenderà ulteriormente proprio grazie all’abrogazione dei requisiti familiari - afferma l’assessore Montalbano – contiamo, per quanto possibile, di dare un aiuto alle famiglie che si trovano indifficoltà economiche”.